Baza: в Москве избили бывшую жену футболиста Дениса Глушакова

В отеле в центре Москвы была избита бывшая жена экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова, Дарья Глушакова, утверждает Baza.

По словам женщины, нападение произошло в отеле «Лотте Плаза» вечером 23 ноября. По предварительным данным, Дарья Глушакова находилась там со своим молодым человеком.

Об этом узнал ее бывший ухажер — адвокат Геннадий Удунян. Он приехал «разобраться со своим соперником». Но в итоге именно Дарья получила по голове от Удуняна.

Девушка обратилась в больницу. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга и отправили лечиться домой.

В июле 2019 году Мосгорсуд подтвердил факт развода между Денисом и Дарьей Глушаковыми. Согласно вынесенному решению дочки остались жить с мамой, а футболиста обязали выплачивать третью часть дохода и 100 тысяч рублей на их содержание.