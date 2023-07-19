Чернышенко выступил против поспешных выводов в отношении Исинбаевой

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко выступил против того, чтобы делать поспешные выводы в отношении олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Он назвал легкоатлетку одной из величайших спортсменок страны и призвал относиться к ней с уважением.

«Надо разобраться в фактологии — кто что сказал и какой текущий статус, где она находится», — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Он признался, что сам знаком с ситуацией лишь по «противоречивым сведениям» в СМИ. «Поэтому сгоряча что-то тут комментировать не стоит», — добавил вице-премьер.

Ранее Исинбаева написала, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы, а воинское звание майора назвала «номинальным».