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ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью журналиста и болельщика клуба Малосолова

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью журналиста и болельщика команды Андрея Малосолова.

«Вчера в возрасте 50 лет ушел из жизни известный журналист, преданный болельщик ПФК ЦСКА Андрей Малосолов. У него остались жена и двое детей. Это большая утрата для всего армейского фанатского движения. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея Владимировича», — говорится в заявлении клуба.

С 2005 по 2010 год Малосолов возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков.

Источник: ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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