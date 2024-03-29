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29 марта, 08:00

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Международные структуры становятся все более приватизированными Западом»

Четверг. Москва. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на интервью в МИЦ «Известия».
Фото Известия
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В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров стал гостем МИЦ «Известия».

В ходе большого интервью, которое длилось более часа, глава российской дипломатии высказался на самые актуальные темы: о борьбе с терроризмом, западных поставках вооружений на Украину, перспективах СВО, взаимоотношениях с США, стратегической стабильности, позиции Армении по членству в ОДКБ, об эскалации арабо-израильского конфликта и о многом другом.

В частности, Лавров отметил, что в международных структурах наблюдается чрезмерное представительство граждан западных государств: «К огромному сожалению, международные структуры, которые призваны быть нейтральными, беспристрастными во всех видах человеческой деятельности, будь то криминалистика, правоохранение, спорт, культура и многое другое, становятся все больше и больше приватизированными западными сотрудниками своих секретариатов. Та же проблема наблюдается и в ООН — до такой степени, что там есть комитет экспертов по административным и бюджетным вопросам, и они в своем последнем ежегодном докладе специально подчеркнули неприемлемость засилья западных граждан в структурах секретариата. И это тенденция, с которой нужно бороться, и мы этим занимаемся».

В рамках мероприятия в МИЦ «Известия» Сергей Лавров встретился с руководителями «Спорт-Экспресса», которые вручили министру памятный подарок в связи с недавно прошедшим днем рождения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главный редактор «СЭ» Максим Максимов и его заместитель Вячеслав Короткин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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