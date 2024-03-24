Махачев — о теракте в «Крокусе»: «Клянусь, ничего общего с исламом это не имеет»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев снова прокомментировал теракт в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Махачев привел цитату из Корана.

«Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на Земле, тот словно убил всех людей». Нет никакого оправдания зверским убийствам мирных людей. Клянусь Всевышним, ничего общего с исламом это не имеет. Расстреливать в упор беспомощных людей могут только те, кто потерял все признаки человеческого естества», — написал Махачев в своих соцсетях.

23 марта чемпион UFC в легком весе заявил, что виновные в теракте в «Крокусе» должны быть наказаны и принес соболезнования семьям погибших.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 137 человек.

32-летний Махачев признан лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории. На его счету 26 боев, 25 побед и одно поражение. Также Махачев является двукратным чемпионом России и чемпионом мира по боевому самбо.