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24 марта, 18:30

Махачев — о теракте в «Крокусе»: «Клянусь, ничего общего с исламом это не имеет»

Ана Горшкова
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев снова прокомментировал теракт в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Махачев привел цитату из Корана.

 
В&nbsp;пятницу в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo; произошла трагедия. «Это дело рук нелюдей». Бойцы ММА, боксеры и борцы — о страшном теракте в «Крокус Сити Холле»

«Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на Земле, тот словно убил всех людей». Нет никакого оправдания зверским убийствам мирных людей. Клянусь Всевышним, ничего общего с исламом это не имеет. Расстреливать в упор беспомощных людей могут только те, кто потерял все признаки человеческого естества», — написал Махачев в своих соцсетях.

23 марта чемпион UFC в легком весе заявил, что виновные в теракте в «Крокусе» должны быть наказаны и принес соболезнования семьям погибших.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 137 человек.

 
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32-летний Махачев признан лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории. На его счету 26 боев, 25 побед и одно поражение. Также Махачев является двукратным чемпионом России и чемпионом мира по боевому самбо.

Ислам Махачев
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