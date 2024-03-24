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24 марта, 18:37

Организаторы турнира по танцам в «Крокусе» отвергли упреки в бездействии во время теракта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова сообщила, что организаторы чемпионата России по танцевальному спорту дожидались информации от служб безопасности, прежде чем начать эвакуацию из здания «Крокус Сити Холла».

«Никто из наших спортсменов непосредственно в зоне событий не находился. Все дети живы, все здоровы, кто-то из них уже вернулся к себе. Подчеркну еще один момент, что в месте проведения соревнований не были слышны взрывы. В месте проведения соревнований не было запаха гари или еще каких-то вещей, которые бы говорили о наличии какой-либо угрозы. Как только прибежали люди с испуганными глазами, с видео в телефонах, мы начали заниматься выяснением ситуации, что происходит на самом деле. До этого момента попросили всех сохранять спокойствие», — приводит слова Ерастовой ТАСС.

Ерастова отметила, что в качестве превентивных мер организаторы соревнований заблокировали двери и лифты, пытались дозвониться в службу 112, а также находились на связи с представителем министерства спорта.

«Если мне придет в голову подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, я его выиграю. Потому что на моей стороне факты, а не горячая новость, которая подхватывается в СМИ ради того, чтобы раздуть ее потом непонятно во что», — заключила Ерастова.

Ранее в социальных сетях были опубликованы сообщения, в которых организаторов чемпионата России по танцевальному спорту упрекали в том, что соревнования некоторое время не останавливали, несмотря на появившуюся информацию о теракте.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 137 человек.

Источник: ТАСС
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