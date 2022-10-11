Комитет Думы по спорту предложил каждый год выделять 2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры

На ежегодное проведение капитального ремонта и реконструкции спортивной инфраструктуры требуется около 2 миллиардов рублей.

«По результатам мониторинга состояния спортивной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации установлено, что более 6 тыс. объектов спорта требуют проведения капитального ремонта или реконструкции. Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для капитального ремонта действующих объектов спортивной инфраструктуры, превышает 60 млрд рублей», — говорится в документе, который поступил в распоряжение ТАСС.

В приоритете для проведения капитального ремонта спортивных объектов являются Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.