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Сегодня, 13:49

Комитет Думы по спорту предложил каждый год выделять 2 миллиарда рублей на ремонт инфраструктуры

Виктория Кравченко

На ежегодное проведение капитального ремонта и реконструкции спортивной инфраструктуры требуется около 2 миллиардов рублей.

«По результатам мониторинга состояния спортивной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации установлено, что более 6 тыс. объектов спорта требуют проведения капитального ремонта или реконструкции. Общий объем бюджетных ассигнований, необходимых для капитального ремонта действующих объектов спортивной инфраструктуры, превышает 60 млрд рублей», — говорится в документе, который поступил в распоряжение ТАСС.

В приоритете для проведения капитального ремонта спортивных объектов являются Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.

Источник: https://tass.ru/sport/16016467
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