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Сегодня, 23:06

РИА «Новости»: в России создадут отряды спортсменов-добровольцев для СВО

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине, утверждает РИА «Новости». По данным источника, предварительное обсуждение данного вопроса состоялось в понедельник, 10 октября, в Москве.

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На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены. Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября.

Источник: rsport.ria.ru
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