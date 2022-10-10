РИА «Новости»: в России создадут отряды спортсменов-добровольцев для СВО

В России планируется создание добровольческих отрядов из профессиональных спортсменов для участия в специальной военной операции на Украине, утверждает РИА «Новости». По данным источника, предварительное обсуждение данного вопроса состоялось в понедельник, 10 октября, в Москве.

На данный момент в мобилизационном процессе планируется задействовать в основном региональные спортивные федерации, в скором времени они будут об этом оповещены. Если эксперимент будет признан успешным и достаточное количество добровольцев будет набрано, не исключено задействование и московских федераций.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября.