Мамаев подарил жене 860-метровую виллу на Бали

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев подарил своей жене Надежде Санько 860-метровую виллу на Бали.

«В конце 2022 года мой любимый мужчина сделал мне невероятный подарок (на рождение нашего сына) — эту огромную, красивую, стильную 860-метровую виллу в самом крутом районе Бали. Она еще достраивается, но мы очень ждем, когда сможем прилететь туда нашей семьей, приглашать друзей и проводить там много времени. Благодарю Всевышнего за такого мужа, который делает для меня (нас) все самое хорошее и не перестает удивлять», — написала Санько в соцсетях.

34-летний футболист объявил о завершении карьеры в феврале этого года. Его последним клубом стали «Химки». Также он выступал за «Ростов», «Краснодар», ЦСКА и «Торпедо».