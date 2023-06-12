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Сегодня, 17:41

Mash: россиянин был убит в Стамбуле после финала Лиги чемпионов

Мария Гусева
Стадион в Стамбуле
Фото Reuters
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Российский турист Вячеслав Нечипорчук погиб в Стамбуле после драки с вымогателями, сообщает Mash.

По информации источника, мужчина приехал в город по работе и на финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).

После игры Нечипорчук с друзьями отправился отдыхать. Когда мужчина возвращался в отель ранним утром 11 июня, на него напали. У Нечипорчука пытались отобрать телефон, он стал сопротивляться, тогда преступник ударил его ножом в сердце.

Сообщается, что россиянин дрался с четырьмя вымогателями, двое из них задержаны. 11 июня Нечипорчук должен был лететь обратно в Москву.

Российского туриста убили в&nbsp;Стамбуле. Россиянина зарезали в Турции из-за телефона. Смертельная драка случилась после финала Лиги чемпионов
Источник: https://t.me/breakingmash/44917
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