Оскар-2024: список всех победителей

11 марта, 10:50
В ночь на 11 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США) состоялась 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Публикуем список победителей 2024 года.
«Оппенгеймер» (реж. Кристофер Нолан)
Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
Киллиан Мерфи (Роберт Оппенгеймер, «Оппенгеймер»)
Эмма Стоун (Белла Бакстер, «Бедные-несчастные»)
Роберт Дауни-мл. (Льюис Штраусс, «Оппенгеймер»)
Давайн Джой Рэндольф (Мэри Лэм, «Оставленные»)
«Оппенгеймер», Хойте Ван Хойтема
«Анатомия падения», Жюстин Трие, Артур Арари
«Американское чтиво», Корд Джефферсон, Персивал Эверетт
Великобритания: «Зона интересов»
«Мальчик и птица» (реж. Хаяо Миядзаки)
«Бедные-несчастные», Холли Уоддингтон
«Бедные-несчастные»
«Бедные-несчастные», Шона Хит, Джеймс Прайс
«Оппенгеймер»
«Зона интересов»
«Годзилла: Минус один»
What Was I Made For? из фильма «Барби»
«Оппенгеймер», Людвиг Йоранссон
«20 дней в Мариуполе» (20 Days in Mariupol)
«Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop)
«Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar)
«Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)
Список всех номинантов — в нашем материале.