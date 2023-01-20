Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 19:08

Гаджиев пояснил, когда Минеев уйдет на фронт: «Вот-вот наденет каску»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Владимир Минеев.
Фото Дарья Исаева, Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с «СЭ» рассказал о военной службе чемпиона среднего дивизиона Владимира Минеева.

— Проходит ли службу Владимир Минеев?

— Я так понял, что приступил, но детали не знаю. Я с ним разговаривал, и он был в Донецке, и Вова сказал, что в Москве еще окажется. Получается, может быть, он поехал и вернулся. Перед Новым годом занимался подготовкой документов. Я так понимаю, что его вопрос к тому, что он в полной мере присоединится с концами, как говорится, наденет каску, наверное, — это вопрос недельки.

Я ему мероприятие одно предлагал посетить в начале феврале, но он сказал, что не сможет. Я логически выстроил, что в конце января он там будет.

— Пока он не надел каску?

— Как понимаю, нет. Но это вот-вот произойдет.

— Какие функции Минеев выполняет в настоящий момент в Донецке?

— Мне кажется, что пока ездит туда выполнять гуманитарную миссию, спортивную, наверное.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года в Москве, Минеев техническим нокаутом выиграл у бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса. Бой проходил по правилам кикбоксинга.

Владимир Минеев
ММА
3
Читайте также
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Маск поддержал русского хоккеиста Проворова