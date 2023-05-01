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Сегодня, 17:35

«СЭ» проводит опрос пользователей сайта

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Мы проводим опрос пользователей сайта «СЭ», в котором предлагаем вам ответить на несколько вопросов, которые касаются социально-демографических характеристик, а также отношения к ставкам и букмекерским компаниям.

Никаких личных данных указывать не нужно — достаточно отметить верные варианты в списке вопросов ниже и нажать кнопку «отправить».

Опрос займет всего пару-тройку минут, но поможет нам лучше понять аудиторию, которая нас читает, и развиваться в нужном направлении.

Будем очень благодарны за обратную связь!

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