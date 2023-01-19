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Сегодня, 12:38

Шакира узнала об измене Пике из-за того, что кто-то съел ее любимое варенье

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Шакира узнала об измене Пике из-за того, что кто-то съел ее любимое варенье.
Фото Global Look Press
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Шакира узнала об измене Жерара Пике из-за того, что кто-то ел ее варенье, сообщает Four Four Two.

По информации источника, певица, вернувшись с гастролей, обнаружила, что кто-то ел ее любимое варенье. Поскольку сам Пике не любит клубничное варенье, Шакира заподозрила измену.

Пике и Шакира были вместе с лета 2010-го по июнь 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста. У пары есть двое сыновей: Милан и Саша. Певица получила опеку над ними после расставания с футболистом.

Источник: https://www.sports.ru/football/1114769792-shakira-dogadalas-ob-izmene-pike-kogda-kto-to-el-ee-lyubimoe-varene-po.html?utm_source=telegram&utm_medium=fal&utm_campaign=2023-01-19
Жерар Пике
Футбол
Шакира
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