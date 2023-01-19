У тренера по боксу часы Apple Watch случайно вызвали австралийскую полицию

В Австралии тренер по боксу случайно вызвал наряд полиции во время тренировки, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на портал News.com

Джейми Аллейн, который тренирует спортсменов-любителей в Сиднее, проводил тренировку по тайскому боксу, когда занятия прервал наряд полицейских, которые приехали по вызову в службу экстренной помощи.

Когда сотрудники правопорядка поняли, что вызов оказался ложным, то они стали изучать, откуда поступил звонок. Оказалось, что звонок поступил именно с телефонного номера Аллейна.

Как выяснилось, во время начала тренировки на руке Аллейна были Apple Watch, и он случайно нажал на иконку, которая активирует Siri. После этого Аллейн снял часы, однако Siri продолжала работать. Она услышала крики тренера, который повторял фразу «1-1-2», и решила, что это номер телефона.

Когда диспетчер ответила на звонок, то она услышала хлопки и крики тренера «хороший удар».

Через несколько минут в зал приехало 15 полицейских и несколько машин скорой помощи.