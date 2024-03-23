Навка о трагедии в «Крокус Сити Холле»: «Несправедливо. Бесчеловечно. Больно»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл». Экс-спортсменка выразила соболезнования родным погибших.

«Несправедливо. Бесчеловечно. Больно. Страшная трагедия, в которую сложно поверить... Такое невозможно понять ни умом, ни сердцем, ни душой... Погибли десятки ни в чем не повинных людей!

Молюсь за скорейшее выздоровление пострадавших в «Крокус Сите Холле», за чьи жизни сейчас борются наши медики», — написала Навка в своем Telegram-канале.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.