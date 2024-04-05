В оргкомитете финала Кубка России по лыжам в Кировске отказались комментировать нападение на губернатора

Сегодня, 11:40
Представители оргкомитета финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске отказались отвечать на вопрос об усилении мер безопасности и о других изменениях в программе турнира в связи с нападением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
Чибис получил ножевые ранения во время встречи с жителями города Апатиты в 20 км от лыжного стадиона «Тирвас» в Кировске вечером 4 апреля.
«На данный момент никаких комментариев не будет. Мы не отказываемся, просто их не будет. Руководство Мурманской области попросило на данный момент не комментировать эту ситуацию для СМИ и не нагнетать ситуацию», — ответили корреспонденту «СЭ» представители оргкомитета соревнований.
Финал Кубка России в Кировске завершится в воскресенье, 7 апреля.