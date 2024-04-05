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Сегодня, 11:40

В оргкомитете финала Кубка России по лыжам в Кировске отказались комментировать нападение на губернатора

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Представители оргкомитета финала Кубка России по лыжным гонкам в Кировске отказались отвечать на вопрос об усилении мер безопасности и о других изменениях в программе турнира в связи с нападением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Чибис получил ножевые ранения во время встречи с жителями города Апатиты в 20 км от лыжного стадиона «Тирвас» в Кировске вечером 4 апреля.

«На данный момент никаких комментариев не будет. Мы не отказываемся, просто их не будет. Руководство Мурманской области попросило на данный момент не комментировать эту ситуацию для СМИ и не нагнетать ситуацию», — ответили корреспонденту «СЭ» представители оргкомитета соревнований.

Финал Кубка России в Кировске завершится в воскресенье, 7 апреля.

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