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Сегодня, 19:24

Суд отправил владельца «Телеспорт Груп» Макаренко под домашний арест

Алина Савинова
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Гагаринский суд Москвы отправил под домашний арест владельца «Телеспорт груп» Петра Макаренко, сообщает РИА Новости.

По информации источника, в отношении бизнесмена возбуждено дело по статье УК «мошенничество в особо крупном размере». Он обвиняется в мошеннических действиях, связанных с трансляцией спортивных мероприятий.

Суд назначил меру пресечения Макаренко в виде домашнего ареста до 4 мая 2024 года. Отмечается, что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Российский футбольный союз (РФС) неоднократно судился с «Телеспорт груп», руководителем которого является Макаренко, из-за договоров по трансляциям.

Источник: РИА Новости
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