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Сегодня, 09:10

Теннисист Медведев высказался по поводу трагедии в «Крокус Сити Холле»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Первая ракетка России Даниил Медведев в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером ответил на критику в свой адрес по поводу молчания в соцсетях после теракта в «Крокус Сити Холле». Некоторые болельщики недоумевали по поводу того, что теннисист, давно живущий в Европе, не опубликовал слов соболезнования по поводу трагических событий в Подмосковье.

— Во время «мастерса» в Майами произошла большая трагедия в Москве, в «Крокус Сити Холле». Не выбило ли из душевного равновесия чтение новостей о случившемся?

— Это были ужасные новости. Соболезную всем семьям пострадавших и погибших. Переживал трагедию в «Крокусе», выходя на корт и в кругу семьи. Но турнир пришлось продолжать, хотя было тяжело. Некоторые люди заметили, что я ничего не выставил в социальных сетях, и кто-то меня за это осудил. Но я просто живу по принципу, что соцсети не есть жизнь. Стараюсь этому следовать и хочу потом прививать это своим детям. Поэтому то, что я не написал слов скорби в социальных сетях, не значит, что меня это не волнует. Переживал и продолжаю переживать случившееся. Надеюсь, что все люди смогут через это пройти и жить дальше.

— Болельщики заметили, что в Майами вы играли в черном напульснике — хотя раньше этот атрибут не использовали.

— В Майами просто было очень влажно, а в этом случае я надеваю напульсник — хотя мне в нем не очень нравится играть. Напульсник не черный, а синий, если честно.

Даниил Медведев. Даниил Медведев: «Переживал трагедию в «Крокусе», выходя на корт и в кругу семьи. Соцсети не есть жизнь»

Даниил Медведев
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