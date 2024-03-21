Шипулин назвал обидным обстрел «Белгород-Арены»: «Постоянно звучит сирена, ракетная опасность»

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, а также инициатор строительства «Белгород-Арены» Геннадий Шипулин в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации в городе после обстрелов.

«Конечно, есть повреждения, серьезная обстановка в Белгороде. К сожалению, все это есть. Есть информация в Telegram-каналах о повреждениях конструкций. Конечно, это печально и очень обидно. Не только арена, весь Белгород, все мирные жители... Постоянно звучит сирена, постоянно ракетная опасность. Хотел бы, как и все люди, чтобы дай бог это все прекратилось», — сказал Шипулин «СЭ».

Здание «Белгород-Арены» получило повреждения в результате обстрела в Белгороде 21 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора учреждения Юрий Черникова.