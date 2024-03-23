Петржела — о теракте в «Крокусе»: «Терроризм — ужасная вещь»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на теракт, произошедший 22 марта в «Крокус Сити Холле».

«Терроризм — ужасная вещь. Я мало что знаю о произошедшем, только то, что показывают в новостях. Но я знаю, что там погибло около 60 невинных людей. Это ужасно!» — сказал Петржела «СЭ».

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.