Защитник «Арсенала» Зинченко удалил историю о поддержке Израиля и закрыл профиль после критики от арабов

Игрок «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко удалил историю в социальной сети, где он выступил в поддержку Израиля. 8 октября боевики террористической группировки ХАМАС атаковали эту страну.

Футболист закрыл свой профиль в соцсети, так как после этой публикации арабские пользователи интернета стали массово оставлять негативные комментарии под постами игрока.

Ранее Зинченко опубликовал историю в поддержку израильского народа, где написал: «Я поддерживаю Израиль».

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны.

8 октября стало известно, что известный израильский футболист Лиор Асулин погиб во время нападения боевиков ХАМАС.