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Сегодня, 14:20

Костомаров показал, как бегает по лестницам на протезах

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Скриншот из видео, Telegram
Telegram Дзен

Российский фигурист Роман Костомаров выложил видео, как поднимается по лестнице на протезах.

Видео 46-летний спортсмен поделился в своем Telegram-канале.

«Врываюсь в Московскую суету. Хочу скоро через 2 шагнуть», — подписал видео Костомаров.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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