История Анастасии Шубской: от бала дебютанток Chanel до романа и роскошной свадьбы с Овечкиным

Самый популярный хоккеист России и наследница миллионера познакомились на Олимпиаде в Пекине.

Детство и юность Насти Шубской

Анастасия Шубская родилась в Швейцарии в семье актрисы Веры Глаголевой и влиятельного бизнесмена, миллионера Кирилла Шубского. Родители девочки познакомились в Одессе на кинофестивале «Золотой Дюк» в 1991 году. Тогда Вера переживала развод с первым мужем, сценаристом и режиссером Родионом Нахапетовым. В этом браке родилось двое детей — девочки Аня и Маша.

Предприниматель предложил возлюбленной переехать в Швейцарию, где он жил и работал. Именно здесь на свет и появилась их общая дочь Настя. В местном роддоме не знали русский язык, поэтому звезде фильма «Выйти замуж за капитана» помогала подруга, которая свободно говорила на немецком языке.

С раннего детства Шубская росла в достатке, ни в чем не нуждалась. Любящие родители исполняли желания дочери, при этом она не была избалованной. Глаголева и Шубский уделяли много времени образованию и развитию девочки. Настя занималась гимнастикой, теннисом, фигурным катанием и балетом.

«Настя росла довольно своенравной девочкой. Если ей чего-то не хотелось делать, переубедить ее было нереально. У дочки достаточно сложный характер, но авторитетами для нее стали старшие сестры — Анна и Мария. Настю папа много баловал, я же старалась воспитывать детей в строгости», — признавалась Вера Глаголева.

Учеба Насте давалась легко, образовательную школу окончила экстерном и поступила на продюсерский факультет ВГИКа. Дочь изначально хотела пойти по стопам звездной матери, но Вера отговорила ее от занятия актерской профессией. В 2014 году девушка получила диплом и отправилась на учебу в филиал New York Film Academy в Лос-Анджелесе.

Фото Соцсети

Карьера Насти Шубской в кино и модельном бизнесе

Настя с легкой руки матери рано дебютировала в кино. В 2005 году 12-летняя Шубская получила роль в психологической драме «Ка-де-бо» (2007). В фильме также принимали участие Леонид Куравлев, Лев Дуров и Евгений Стычкин.

Также девочка снималась в мелодраме «Чертово колесо» (2006), режиссером картины стала сама Вера Глаголева. В ее творческой биографии есть и сериал «Женщина желает знать...», где она работала в кадре со своей матерью.

На этом актерская карьера завершилась, девушка решила попробовать себя в модельном бизнесе. В 2011 году она принимала участие в бале дебютанток модного дома Chanel. После участвовала в показе в честь 20-летия фонда «Русский силуэт», которым руководит Татьяна Михалкова. Для мероприятия она выбрала платье от Валентина Юдашкина. Однако дочь актрисы решила сосредоточиться на учебе, поэтому больше не выходила на подиум.

Шубскую заподозрили в том, что она делала пластические операции, в частности, изменила форму носа и губ. Сама Настя это никак не комментировала.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Личная жизнь Шубской: свадьба и семья с Овечкиным

Первой любовью Анастасии Шубской был финансист по имени Артем Большаков. Пара встречалась на протяжении трех лет. Они успели даже обручиться, о чем девушка писала в своих соцсетях, делясь счастливыми фотографиями с помолвки. Родители приняли молодого человека, только до свадьбы дело не дошло. Молодой человек уехал учиться в США, испытание расстоянием их отношения не выдержали.

В 2014 году стало известно о романе Насти с завидным женихом — капитаном «Вашингтона» и лидером сборной России Александром Овечкиным. Их знакомство состоялось еще в 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен во время отпуска был гостем Игр, а девушка составляла компанию своему отцу Кириллу, который с начала века являлся советником президента ОКР.

«Помню, мы были в «Русском доме», и Саша пригласил меня на медленный танец. Мы танцевали, общались и смеялись. Мне хорошо запомнилось, что у него не было, да и сейчас нет, высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень», — рассказывала Анастасия в интервью журналу Hello.

Только спустя шесть лет Александр случайно увидел фото Насти в соцсетях, перешел в ее аккаунт и написал в личные сообщения (в директ). Хоккеист попросил у девушки номер телефона, так началось их общение, правда, пока дружеское.

Когда Шубская училась в США, в свободное время она посещала игры «Вашингтона». Именно тогда между молодыми людьми вспыхнули чувства, их роман развивался стремительно. Спортсмен практически сразу же представил избранницу своим родителям. Уже через полгода он сделал дочери Глаголевой предложение, надев ей на безымянный палец правой руки обручальное кольцо от Van Cleef & Arpels с большим бриллиантом.

«Каждый день, просыпаясь, я благодарю Бога, что этот человек рядом со мной. Несмотря на свой брутальный вид, он добрый, нежный и ласковый», — признавалась невеста Ови.

Пара расписалась в 2016 году, а большую свадьбу сыграла через год — 8 июля, в День семьи, любви и верности. Шикарное торжество прошло в Барвихе, среди приглашенных гостей было много хоккеистов. Среди них Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, тренер Олег Знарок, вице-президент ФХР Роман Ротенберг и президент ФХР Владислав Третьяк. Также на свадьбе были баскетболист Виталий Фридзон и футболист Денис Глушаков.

Во время торжества нападающему позвонил сам президент России Владимир Путин, который лично поздравил молодую семью.

16 августа 2017 года не стало мамы Насти, Веры Глаголевой. Актриса долгое время скрывала тяжелую болезнь — рак желудка, она ушла из жизни в клинике в Германии и была похоронена в Москве.

18 августа 2018 года Анастасия подарила мужу сына, первенца назвали Сергеем в честь старшего брата Александра, много лет назад погибшего в автомобильной аварии. 27 мая 2020-го в семье произошло пополнение, на свет появился второй сын — Илья.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Анастасия Шубская сейчас

На лето семья Овечкиных возвращается из Америки в Москву, совершает поездки по Европе и нередко проводит часть отпуска в Турции. Подготовку к очередному сезону капитан «Вашингтона» начинает на родине, а в сентябре возвращается в столицу США, обычно — сразу вместе с женой и детьми. Во время регулярного чемпионата НХЛ у обладателя Кубка Стэнли плотный график игр и частые выезды, многими бытовыми вопросами занимается именно Анастасия. Молодая мама готовит, следит за хозяйством, а также воспитывает двоих детей. Домашние дела занимают основное время модели.

В Вашингтоне Овечкины живут в особняке с пятью спальными комнатами, двумя гостиными, семью ванными комнатами, библиотекой, кинотеатром, бассейном и комнатой отдыха. Также у дома есть большая территория площадью около половины гектара. Здесь расположилась зона барбекю. Роскошную недвижимость в пригороде столицы США топовый снайпер и рекордсмен приобрел в 2011 году за 4 миллиона долларов.

В 2022 году девушка удивила общественность: Настя решила стать певицей. Музыкального образования у жены Овечкина нет. Однако за ее продюсирование взялась подруга ее матери, исполнительница шансона Любовь Успенская. Ради этого Настя даже прилетала в Россию. В своих соцсетях она размещала видео с исполнением многих известных песен на семейных праздниках или в караоке. Правда, пока девушка не записала ни одного хита.