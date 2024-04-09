Шведская украинка выиграла чемпионат мира по сексу, установив рекорд. Соперниц сняли из-за травм и допинга

Очередной скандальный турнир, в котором должно быть столько любви.

В XXI веке понятие спорта разрывается — люди соревнуются в турнирах по пощечинам, шахбоксу, хоббихорсингу или скачкам на деревянной лошадке и, наконец... по сексу. Второй год подряд Шведская федерация секса во главе с аферистом Драганом Братичем проводит крупный турнир, и кажется, на этот раз он удался (если такой термин вообще уместен для такого мероприятия). Хотя снова из-за скандалов завершился досрочно.

Как все началось?

В июне 2023 года в шведском Гетеборге уже проходил чемпионат Европы по сексу, который больше напоминал скандальное телешоу. Участники сообщили, что организаторы не проводили трансляцию соревнований, а также не обеспечили тестирование на ВИЧ и не заплатили «спортсменам». Участница с Украины захотела рассказать в соцсетях о царящих на чемпионате порядках, но прямо в процессе съемок подверглась нападению со стороны Братича.

Тем не менее шведы (если таковыми можно считать людей по фамилии Братич) не успокоились и через девять месяцев провели уже чемпионат не Европы, а мира! С участниками из Швеции, Украины, Италии, Великобритании, США, Колумбии, Ирана и других стран. Проходил «турнир» в испанской Малаге.

Изначально планировалось, что мероприятие продлится до 5 апреля, однако, как сообщают СМИ, некоторые участники «получили серьезные травмы из-за интенсивности сексуальных занятий», а еще несколько человек были дисквалифицированы «за употребление допинга». Невольно удивишься пуританству и самоотдаче этих парней и девушек.

Победа Украины

Тем не менее на этот раз результаты зафиксировать удалось. Чемпионом мира среди мужчин стал Capital Eric из Италии, а среди женщин — украинская участница Nausi Love, в миру известная как Олеся Приходько, выступавшая почему-то под флагом Швеции. Интересно, при смене спортивного гражданства в сексе отбывают карантин?

Сообщается, что украинская спортсменка смогла удовлетворить мужчин 210 раз, а итальянец — 41 раз женщин. Кажется, вопроса, кто круче занимается сексом — украинские девушки или итальянские мужчины, возникать не должно. Правда, себя Приходько называет интерсекс-персоной — она родилась без «внутренних частей вагины», однако потом исправила это хирургическим путем. Также она «очарована странным и непристойным, магическим и духовным», предпочитает «инновационные средства», и для нее «не бывает ничего необычного».

Фото скриншот из видео

Турнир проходил в 11, прости господи, категориях:

1. Соблазнение участника

2. Массаж

3. Массаж «эротических зон» на теле участника

4. Предварительные ласки

5. Оральный секс

6. Проникновение

7. Триггер: как долго участник может демонстрировать свою выносливость против другого участника

8. Внешний вид половых органов

9. Художественное исполнение позы

10. Креативность в изменении позы

11. Выносливость и количество оргазмов за указанное время.

Оценки ставили судьи, также свое голосование было у зрителей, «матчи» транслировались в интернете на платных ресурсах.

Мужья и допинг

Вообще среди участников были и другие забавные персонажи. Одну из американок зовут Синди Кроуфорд (надеемся на совпадение), а 37-летний американец Джакс Суэллер без зазрения совести объявил, что его дома ждут жена и трое детей, но он хочет «кайфануть» и «воплощает мечту каждого мужчины». Ох уж этот правдоруб! Вот Капитано Эрик приехал прямо на чемпионат со своей женой. Настоящая итальянская верность и укрощение строптивого.

Интересно, что с выбыванием участников произошла оказия. Снимали их якобы из-за травмы и употребления наркотиков и алкоголя, что запрещается уставом федерации. Однако сами выбывшие обвинили организаторов в сутенерстве и отказе выплатить деньги за участие. Устроители в ответ заявили, что положенные участникам суммы будут выплачены позже. В начале соревнований первенство удерживала шведка Анна Виктория, но она была дисквалифицирована — так что к победе Украины могут быть вопросы. Прошлогодняя победительница Евро-2023 Мария Задравец была снята без объяснения причин.

Остается дождаться, когда на вид спорта с такой географией наконец обратит внимание МОК или другие ответственные организации. И зрелищно, и мирную Олимпийскую хартию не нарушает, и селить можно не в Олимпийской деревне, а в любой гостинице.