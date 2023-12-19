История Елизаветы Арзамасовой: от «Папиных дочек» до свадьбы с Авербухом

Актриса и продюсер «Ледникового периода» воспитывают сына.

Елизавета Арзамасова

Дата рождения: 17 марта 1995 года.

Место рождения: Москва.

Рост: 170 см. Вес: 50 кг.

Начало карьеры: 1999 год.

Детство и юность Лизы Арзамасовой

Елизавета родилась 17 марта 1995 года в Москве. Ее мама Юлия была переводчицей. Отец умер, когда девочке было семь лет. Представители семьи не высказываются на эту тему.

С детства Юлия занималась с дочерью английским языком. В четыре года Лиза заявила, что хочет быть актрисой, ее отвели в музыкальный класс при ГИТИСе и задействовали в театральных постановках. Параллельно ее мама рассылала фотографии дочери по киноагентствам. Первая роль в кино досталась Елизавете, когда ей было шесть лет. Это был фильм «Линия защиты» (2002).

Девочка также занималась танцами и регулярно участвовала в различных песенных конкурсах, в том числе зарубежных — в Европе и США. Одним из хобби в детстве было разведение растений, ей нравилось за ними ухаживать. Из-за постоянных съемок Арзамасова часто пропускала школу. Когда пришло время решать, куда поступать, выбор Лизы пал не на актерский факультет, а на продюсерский в ГИТР (Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина). Вуз она закончила с красным дипломом.

Фото Global Look Press

Карьера в кино и театре Елизаветы Арзамасовой

Елизавета дебютировала на театральной сцене в 2003-м в мюзикле «Энни». За роль в постановке Арзамасова получила приз зрительских симпатий на IX Театральном фестивале «Московские дебюты». Затем руководство «Новой оперы» пригласило ее в спектакль «Анастасия», где она сыграла дочь главной героини. В 2005 году маленькая актриса была задействована в постановке Кирилла Серебренникова под названием «Человек-подушка» в образе девочки-Иисуса.

В 2010 году театральный режиссер Сергей Алдонин утвердил Арзамасову, которой было 14 лет, на главную роль в «Ромео и Джульетта». Ее возлюбленного сыграл Филипп Бледный, известный по роли Веника в сериале «Папины дочки». После этого она участвовала в постановке «Принцесса Ивонна» (2011) в театре им. Евгения Вахтангова.

Также Алдонин задействовал Лизу в «Заговоре по-английски» (2013) и «Блэзе» (2013). За роль Мари в последнем спектакле Арзамасова получила приз за лучшую женскую роль на XII Фестивале кино и театра «Амурская осень».

В музее-театре «Булгаковский дом» она участвовала в «Стакане воды» (2018) и «Кабы я была» (2020). Сейчас ее можно увидеть в следующих спектаклях театра-музея: «Ромео и Джульетта», «Ночь ее откровений» и «Через постель». А также «Золушка» (МХАТ Горького), «Раневская. Сквозь смех и слезы!» (ЗИЛ).

Ее первая работа в кинематографе для сериала «Линия защиты» (2002) была ролью дочери начальника милиции. В этом же году с ее участием вышел фильм «Ковчег». Позже Лиза принимала участие в сериалах «Кулагин и партнеры» (2004), «Братья Карамазовы» (2009), «Ивановы-Ивановы» (4-5 сезоны, 2019-2020), фильмах «Любовь в большом городе» (2009), «Легенды «Орленка»» (2020).

Известность Арзамасовой принесла роль Галины Сергеевны в ситкоме «Папины дочки», который выходил на телеканале СТС с 2007 по 2013 год.

«В «Папиных дочках» несколько раз был предполагаемый конец сериала. Раза два или три мы заканчивали сезон и не знали, будет ли новый. Почему сериал так внезапно оборвался? Тут вмешались какие-то продюсерские истории. Может быть, не было бюджета на продолжение. Может, что-то другое», — рассказала Арзамасова.

В 14 лет девочка работала на одной съемочной площадке с Евгением Мироновым, Чулпан Хаматовой и Александром Домогаровым в сериале «Достоевский» (2011). В картине она предстала в образе юной Софьи Ковалевской. Математик в детстве была влюблена в писателя. Также на ее счету работы в комедиях «Корпоратив» (2014) и «Любовницы» (2019), военной драме «72 часа» (2016).

В сентябре 2023 года запустился проект «Папины дочки. Новые». Это продолжение популярного сериала, где главные героини уже выросли, а главным персонажем становится Веник, который повторяет судьбу Сергея Васнецова. Его бросает Даша, оставив ему на обеспечение четырех дочерей.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личная жизнь Елизаветы Арзамасовой

Вокруг личной жизни девушки всегда было много тайн. СМИ приписывали актрисе романы с актером «Папиных дочек» Филиппом Бледным (в частности, об этом писали «Дни.ру»). Вместе они также играют в спектакле «Ромео и Джульетта». Пара все отрицала, в одном интервью Елизавета заявила, что с Бледным ее связывают только дружеские отношения, и не более.

Также пресса обсуждала, что девушка состояла в отношениях и браке с начинающим актером и моделью Максимом Колосовым (о возможном романе, в частности, писало издание «7 дней»). Официальных заявлений Арзамасова не делала. К числу ее ухажеров относили и певца Родиона Газманова, но оказалось, что молодые люди просто дружат.

Летом 2020 года общественность заговорила о романе Лизы с продюсером и режиссером ледовых шоу Ильей Авербухом. Официально они объявили себя парой на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» осенью, а уже 20 декабря 2020-го отправились в ЗАГС. Девушка в чем-то повторила судьбу своей матери: Юлия Арзамасова была младше мужа на 14 лет, а разница в возрасте у Елизаветы с Ильей составляет 22 года.

Впервые Арзамасова и Авербух познакомились еще в 2010 году, когда девушке было всего лишь 15 лет. Тогда она принимала участие в проекте «Лед и пламень», где фигуристы и звезды шоу-бизнеса катались на льду и танцевали на паркете. Звезда «Папиных дочек» выступала в паре с двукратным чемпионом мира Максимом Стависким, с которым заняла второе место. После Авербух пригласил ее в свои шоу «Тайна острова сокровищ» и «Винкс». Однако, когда именно зародились чувства между двумя возлюбленными, неизвестно.

Весной 2021-го Арзамасова сообщила, что готовится стать мамой. У Авербуха есть сын Мартин от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой. В августе Арзамасова родила мальчика, которого назвали Лев.

Фото из соцсетей Елизаветы Арзамасовой

Елизавета Арзамасова сейчас

Арзамасова снимается в кино и играет в театре. Готовится выход нового документально-игрового фильма «Степан Эрьзя. Долгий путь домой» с участием Елизаветы. Кого именно сыграла актриса, пока неизвестно.

В 2022-м она принимала участие в шоу «Ледниковый период. Снова вместе», где победила вместе с двукратным олимпийским чемпионом Никитой Кацалаповым.

Артистка также участвует в различных шоу. В конце 2023 года она появилась на программе «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Лиза исполнила композицию «Боже, какой пустяк» вместе с Родионом Газмановым.

Во время гастролей со спектаклями она старается найти время на благотворительность. Например, осенью 2023 года посетила Ульяновск с постановкой «Раневская. Сквозь смех и слезы». До спектакля она пришла в гости к детям с ограниченными возможностями, которые участвовали в инклюзивном проекте «Оживший музей» на базе Дома Гончарова. В ходе мероприятия она разыграла несколько сценок, пообщалась и сфотографировалась с ребятами.

Вместе с супругом они периодически выходят в свет. Так, пара была замечена на премьере фильма-биографии «Медведева VS Медведева» о двукратной чемпионке мира и Европы, вице-чемпионке Олимпиады Евгении Медведевой.

10 лучших фильмов и сериалов с Елизаветой Арзамасовой по версии «Кинопоиска»

— «Папины дочки. Новые» (2023)

— «Свои дети» (2007)

— «Екатерина. Взлет» (2016)

— «Братья Карамазовы» (2008-2010)

— «Достоевский» (2010)

— «Ивановы-Ивановы» (2017-...)

— «Неопалимая купина» (2016)

— «Легенды Орленка» (2021)

— «Под ливнем пуль» (2006)

— «Поп» (2009)