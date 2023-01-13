«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира атаковала Пике в новой песне

Жестокий дисс на бывшего.

За сутки клип с песней Шакиры и аргентинского диджея Bizarrap набрал почти 60 миллионов просмотров и продолжает набирать дальше. Вокруг песни дикий ажиотаж. Но почему?

Колумбийка поучаствовала в популярном фристайл-шоу BZRP Music Sessions, где зачитала рэп про Жерара Пике. Текст наполнен колкими фразами, отсылками и злобными сравнениями без упоминания имени завершившего карьеру футболиста.

Пара была вместе с лета 2010 по июнь 2022 года. И лишь сейчас девушка впервые прошлась по теме разрыва отношений.

Песня Шакиры начинается со строк: «Извини, я уже села на другой самолет. Я не вернусь сюда, я не хочу еще одного разочарования». И продолжается фразой: «Ты претендовал на звание чемпиона. Но когда ты был мне нужен, ты выдал свою худшую версию».

Далее идет припев: «Такая волчица, как я, не для чуваков вроде тебя. Я переросла тебя, и поэтому ты с такой же девушкой, как ты». В этих строчках Шакира намекает на новую возлюбленную испанца — 23-летнюю студентку Клару Чиа Марти. После второго куплета певица добавит: «У нее имя хорошего человека. Очевидно, она им не является».

Однако в декабре 2022-го Telecinco сообщал, что Пике разошелся с Кларой Чиа. По их версии, бывший игрок сборной Испании сильно скучает по Шакире.

Вот еще несколько строчек из песни, которые не нуждаются в комментариях:

«Я не вернусь к тебе, даже если будешь плакать и умолять»

«Женщины больше не плачут, женщины выставляют счета»

«Ты променял «Феррари» на «Твинго» (Renault Twingo. — Прим. «СЭ»)

«Ты променял «Ролекс» на «Касио»

«Ах, много качаешься. Но потренируй и свой мозг».

Шакиру поддержала жена Месси и экс-мисс Хорватии

В соцсетях Шакиры отрывок песни собрал более 90 миллионов просмотров и почти 8 миллионов лайков. В комментарии пришла Антонелла Рокуццо, супруга Лео Месси. Она оставила много эмодзи с огоньками. Сообщение аргентинки стало самым залайканным.

Поставила «огоньки» и бывшая мисс Хорватии модель Ивана Кнолль, которая прославилась откровенными появлениями на матчах ЧМ-2022 в Катаре.

«Музыкальный психолог», — отреагировал защитник сборной Аргентины и «Севильи» Николас Тальяфико.

«Очередной бэнгер! (заедающий текст песни. — Прим. «СЭ»)», — написал нидерландский диджей Тиесто.

Помимо них в комментарии пришло много других девушек, поддержавших Шакиру после релиза. Вот несколько примеров:

«Немного валерьянки для Пике. Спасибо!»

«Ты королева!»

«Жестко, кто-нибудь позвоните в 911».

«Что-то историческое!»

Шакира. Фото Global Look Press

Почему Пике и Шакира разошлись?

По информации El Periodico, Шакира и Пике расстались в прошлом году из-за многочисленных измен футболиста. Как утверждает источник, спортсмен часто покидал дом и ездил по ночным клубам в компании хавбека Рики Пуча. Точкой в отношениях стал тот факт, что Шакира застала Пике с другой женщиной.

Ранее испанские СМИ неоднократно «разлучали» пару. В 2017 году они сообщали, что возлюбленные не живут вместе, а Пике летает в Мадрид к своей бывшей девушке Нурии Томас.

За 12 лет отношений Пике и Шакира не узаконили свой брак. Колумбийка родила Жерару двух сыновей — Милана и Сашу. Из-за них летом 2022-го едва не разгорелся скандал. Шакира хотела увезти детей в США, так как не собиралась оставаться в Каталонии, где у нее не было друзей. Пике, наоборот, считал, что мальчики должны быть с отцом и расти в Барселоне, ведь там они провели всю жизнь. По итогу судебных разбирательств певица получила полную опеку над детьми.

Шакира и Жерар Пике. Фото Global Look Press

До этого момента Пике и Шакира никогда не высказывались публично на тему своих взаимоотношений.