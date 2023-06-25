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Сегодня, 11:00

Красавицы на доске: какими водными видами спорта занимаются спортсменки

Отдел фото «СЭ»
Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова.
Фото Соцсети
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Девушки, увлекающиеся катанием на доске.

Обычно летом во многих городах России держится аномально жаркая погода. В таких условиях стремительно набрали обороты водные виды спорта, которыми могут заниматься люди без специальной физической подготовки. Давайте полюбуемся красавицами, не первый год увлекающимися катанием на доске и только недавно открывшими для себя этот вид.

Как научиться кататься на&nbsp;сапсерфе. Как научиться плавать на SUP-борде: инструкция для новичков

Сапсерфинг — это вид спорта, в котором человек, стоя на доске, движется по воде при помощи весла. Кататься на сапе можно не только по волнам, но и на спокойной реке в черте города. Это отличное занятие для тех, кто любит наслаждаться спокойствием и неспешными прогулками.

Пловчиха Юлия Ефимова катается на сап-серфе в жаркой Калифорнии, да и к тому же не одна.

Пловчиха Юлия Ефимова
Юлия Ефимова.

Российская биатлонистка Светлана Миронова сменила род деятельности и встала на доску.

Биатлонистка Светлана Миронова
Светлана Миронова.

Дарья Клишина предпочитает активный отдых и привлекает к нему членов своей семьи.

Дарья Клишина с родителями
Дарья Клишина с семьей.

Теннисистка Мария Шарапова решила, что сап — это оригинальный способ залечить травму плеча. В 2013 году каникулы россиянки на Карибских островах были омрачены встречей с акулой, проплывавшей неподалеку от нее. «Менее всего хотела увидеть рифовую акулу, плывя на серфе со скоростью улитки», — написала Шарапова в соцсетях.

Теннисистка Мария Шарапова
Мария Шарапова.
Мария Шарапова. Фото Facebook
Мария Шарапова.

Гимнастка Александра Солдатова не прочь совершить прогулку по воде и насладиться красивыми пейзажами.

Гимнастка Александра Солдатова
Александра Солдатова.
Гимнастка Александра Солдатова
Александра Солдатова.

Также стал популярным среди жителей населенных пунктов с гладкой водой и вейкбординг. Спортсмен катится на доске по волне за катером, держась при этом за веревку с рукояткой.

В жаркие летние дни Алина Загитова пробует себя как раз в вейкбординге. «Новая любовь», — так писала олимпийская чемпионка о своем увлечении.

Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова.
Фигуристка Алина Загитова
Алина Загитова.

«Спасательница Малибу» Доротея Вирер умело рассекает волны, причем итальянка увлекается не только вейком, но и совершает водные прогулки на сапе. Вы только посмотрите, как она умеет стоять на голове!

Биатлонистка Доротея Вирер
Доротея Вирер.
Биатлонистка Доротея Вирер
Доротея Вирер.
Биатлонистка Доротея Вирер
Доротея Вирер.
Биатлонистка Доротея Вирер
Доротея Вирер.
Биатлонистка Доротея Вирер
Доротея Вирер.

Светлана Кузнецова с удовольствием вносила разнообразие в тренировочный процесс, катаясь на вейке и на сапе.

Теннисистка Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова.

А вот и любительницы серфинга — катания на доске по волнам.

Во время отдыха на Бали скелетонистка Юлия Канакина выяснила, что неплохо катается на серфе... «лежа на животе».

А вот американская горнолыжница Линдси Вонн стоит на доске очень уверенно.

Источник фото: соцсети спортсменок

фото
Александра Солдатова
Алина Загитова
Дарья Клишина
Доротея Вирер
Мария Шарапова
Светлана Миронова
Юлия Ефимова
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