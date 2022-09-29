Чернышенко: «Дискриминация российских спортсменов не принесла результата»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что дискриминационная политика в отношении России не принесла тех результатов, на которые рассчитывали недружественные страны, вводя запреты на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Новые вызовы, с которыми столкнулась сфера спорта, ставят перед нами серьезные вопросы, ответы на которые вы, участники форума, совместно пытаетесь найти, — приводит ТАСС слова Чернышенко. — Главное, что дискриминационная политика в отношении России и наших спортсменов не принесла тех результатов, на которые рассчитывали недружественные страны, а себя обокрали, лишив соревнования достойной конкуренции, зрелищности и объективности».

Вице-премьер подчеркнул, что Россия не закрывается от международных контактов, состязаний и соревнований, и продолжает их проводить с дружественными странами.

«Мы задействуем потенциал объединений СНГ, БРИКС и ШОС, развиваем спортивную и гуманитарную дипломатию. На саммите ШОС в Самарканде дружественные государства поддержали предложение России по созданию ассоциации спортивных организаций», — отметил Чернышенко.

Большинство спортивных федераций согласились с февральской рекомендацией МОК не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.