Дмитрий Васильев считает, что Томас Бах разрушил олимпийское движение

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заяил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах разрушил олимпийское движение, позволив политике влиять на спорт.
«Мы видим призывы, в частности, норвежских биатлонистов, не допускать наших спортсменов, даже тех, кто не имеют никакого отношения к СВО, — цитирует ТАСС Васильева. — За это спасибо нужно сказать как раз Томасу Баху, который все разрушил. Спортсмены должны соревноваться, а не высказываться на политические темы. В этот процесс их вовлек именно он, чем и разрушил основополагающий олимпийский тезис о том, что спорт должен находиться вне политики. Теннис и заокеанский хоккей — исключительно коммерческие виды спорта, главным там являются деньги. — Они существуют вне рамок олимпийского движения, которого уже и нет — господин Томас Бах его разрушил».
По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связанны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.