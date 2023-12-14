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Олимпиада

14 декабря, 15:34

Колобков рассказал, что на Олимпиаде Россию должны были представлять 430 спортсменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший министр спорта России Павел Колобков рассказал, спортсменов должны были представлять страну на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Они уже запутались в своих решениях, трактовках и критериях, изначально пойдя на поводу у группы стран и пустив политику в спорт. Они довели ситуацию до абсурда и как-то пытаются из нее выйти. Но жалеть МОК я не собираюсь! Для них это повод переосмыслить свой подход к спорту и прекратить применять двойные стандарты. Я уже давно ничего не жду ни от МОК, ни от других зарубежных спортивных структур, которые принимают решения под влиянием политики. Их политика связана с огромным количеством компромиссов — они не занимают жесткой позиции, опираясь на свои же принципы. Какая разница — 6, 8 или 15 спортсменов? На Олимпиаде от России должно быть 420-430 спортсменов без всяких критериев, без бойкотов со стороны МОК», — приводит слова Колобкова РИА «Новости».

8 декабря стало известно, что МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Однако российские и белорусские команды не будут участвовать в олимпийских соревнованиях. Также не пройдут допуск атлеты и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231214/olimpiada-1915808465.html
Олимпиада
Павел Колобков
МОК
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