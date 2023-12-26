Красильников упрекнул МОК в проявлении слабости

Серебряный призер Олимпийских игр в пляжном волейболе Станислав Красильников заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) проявляет слабость, не допуская российских атлетов к соревнованиям в командных видах спорта.

«Приятно, что Олимпийский комитет России нас поддерживает. Приятно получить перед Новым годом такие подарки. Но никакие деньги не заменят наши выступления на международной арене. Так как МОК проявляет свою слабость и не допускает командные виды спорта, это печально. Пока ничего не понимаем, что будет в 2024 году, но мы готовимся. И будь что будет, главное — держать себя в форме и боеготовности», — приводит слова Красильникова ТАСС.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что все действующие спортсмены, являющиеся участниками Олимпийских игр разных лет, получат выплаты в условиях отсутствия международных соревнований.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно релизу на официальном сайте МОК, на данный момент лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.