Великая надеется, что компенсацию от ОКР получат все подвергшиеся санкциям олимпийцы

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая надеется, что все олимпийцы, подвергшиеся отстранению, получат компенсацию от Олимпийского комитета России (ОКР).

«Нам начали поступать выплаты, и это для нас приятное событие перед Новым годом. О нас помнят, о нас заботятся. Уверена, что Олимпийский комитет России проделал огромную работу при составлении списков спортсменов, которые будут отмечены этими премиями. Надеюсь, выплаты получат все олимпийцы, которым сейчас приходится проходить очень непростой период в условиях отстранения от международных стартов», — приводит слова Великой ТАСС.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков сообщил, что все действующие спортсмены, являющиеся участниками Олимпийских игр разных лет, получат выплаты в условиях отсутствия международных соревнований.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Согласно релизу на официальном сайте МОК, на данный момент лицензии на Игры получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.