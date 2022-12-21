Мамедов отметил высокое доверие спортивных федераций к президенту ОКР Позднякову

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил, что президент ОКР Станислав Поздняков имеет высокое доверие со стороны спортивных федераций.

20 декабря Позднякова единогласно переизбрали на пост президента ОКР.

«Его поддержало много федераций, не только наша. Понятно, что для фехтовальщиков он родной человек, но приятно, что Поздняков имеет такое высокое доверие среди других федераций. Выборы прошли гладко, без каких-то накладок», — цитирует Мамедова ТАСС.

За Позднякова, кандидатура которого была единственной, отдали голоса все 247 делегатов, присутствовавших на собрании.

Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года, а до этого являлся первым вице-президентом организации.