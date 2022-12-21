Матыцин: «Без России трудно представить будущее международного спорта!»

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос о возможном возвращении спортсменов из России на международную арену.

«Мы работаем с Олимпийским комитетом, с федерациями. Авторитет России абсолютно непререкаем. Олимпийское движение, международный спорт в России огромны. Надеюсь, что наши друзья из международных федераций задумаются и о своем будущем, и о будущем мирового спорта. Без России его представить трудно!» — сказал Матыцин.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.