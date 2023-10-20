МОК отреагировал на слова Путина об этнической дискриминации россиян

В МОК не согласны со словами президента России Владимира Путина о том, что выдвинутые организацией рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются этнической дискриминацией.

«Строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии. Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии. Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — цитирует ТАСС со ссылкой на заявление МОК.

Ранее на форуме президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции с российского спорта будут сняты к Олимпиаде 2028 года.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация влючила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.