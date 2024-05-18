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Сегодня, 16:07

Джанашия: «Джикия нужен «Локомотиву»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника «Спартака» Георгия Джикии из клуба.

«Джикия нужен «Локомотиву». А почему нет? Сильный защитник», — сказал Джанашия «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок защищает цвета красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой футболист стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Георгий Джикия
Заза Джанашия
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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