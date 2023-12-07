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Олимпиада

Сегодня, 13:42

Мусульбес поддержал Вяльбе за критику МОК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе, президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес поддержал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, которая регулярно критикует Международный олимпийский комитет (МОК).

«Как отношусь к словам Вяльбе? В отличие от мнения ОКР, кто-кто, а она имеет право сказать свое мнение. Вяльбе на просторах нашей индустрии была великолепным спортсменом, капитаном, тренером и президентом федерации. Она развивает отрасль зимних Олимпийских игр, которые не настолько разнообразны. Вяльбе дает очень сильный прогресс олимпийскому движению. Поэтому имеет право на любое высказывание. И я с ней согласен», — приводит слова Мусульбеса Sport24.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://sport24.ru/lyzhi/news-602415-musulbes-o-kritike-mok-so-storony-vyalbe-ona-imeyet-pravo-na-lyuboye-vyskazyvaniye-i-ya-s-ney-soglasen
Елена Вяльбе
МОК
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