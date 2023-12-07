Мусульбес поддержал Вяльбе за критику МОК

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе, президент Российского союза спортсменов Давид Мусульбес поддержал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, которая регулярно критикует Международный олимпийский комитет (МОК).
«Как отношусь к словам Вяльбе? В отличие от мнения ОКР, кто-кто, а она имеет право сказать свое мнение. Вяльбе на просторах нашей индустрии была великолепным спортсменом, капитаном, тренером и президентом федерации. Она развивает отрасль зимних Олимпийских игр, которые не настолько разнообразны. Вяльбе дает очень сильный прогресс олимпийскому движению. Поэтому имеет право на любое высказывание. И я с ней согласен», — приводит слова Мусульбеса Sport24.
28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.