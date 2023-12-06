Президент ФФР Мамедов: «МОК запутался со всеми рекомендациями. Сам себя загнал в угол»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в интервью «СЭ» заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) сам себя загнал в угол.

— Не имею права критиковать Баха, есть этические нормы. Мне просто кажется, что они совершили большую ошибку, когда в феврале 2022 года сделали заявление об отстранении российских спортсменов. Грандиозная ошибка! Сейчас они запутались уже со всеми рекомендациями. Сами себя загнали в угол. Ситуация с Израилем? Никто еще ничего не успел сказать, уже МОК выступил в защиту. Не смешно ли? С нами запутались, а в этой ситуации решили предвосхитить ситуацию. Не должно быть двойных стандартов. Мы, граждане Российской Федерации, поддерживаем руководство нашей страны. А как по-другому? Про демократические принципы в последние годы не говорил только ленивый.

— И где эти принципы?

— Именно. Есть право на свободу перемещения, но для нас оно не работает. Визы нам не дают, небо закрыто. Право на свободу слова? Если ты не говоришь против своей страны, ты враг для них. Никакой свободы слова. Частная собственность? Они забирают активы, деньги, недвижимость. Все демократические принципы коту под хвост. А к этому еще добавляются двойные и тройные стандарты. Мягко говоря, противно все это видеть.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.