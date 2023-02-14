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Сегодня, 22:19

Кацалапов о титуле двукратного олимпийского чемпиона в команде: «Большая честь для меня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский фигурист Никита Кацалапов рассказал, что для него значит стать первым двукратным олимпийским чемпионом в команде.

Первый титул Кацалапов завоевал в 2014 году, выступая в дуэте с Еленой Ильиных, второй — в 2022 в паре с Викторией Синициной.

«Стать первым двукратным олимпийским чемпионом в команде — это большая честь для меня. Я больше 25 лет в этом спорте и практически каждый день провожу на льду, получая от этого удовольствие. Думаю, в этой любви к своему делу и есть весь секрет того, как можно добиться титулов с приставкой «двукратный», — приводит слова Кацалапова «Чемпионат».

Медали командного турнира Олимпиады-2022 до сих пор не вручены из-за продолжающегося расследования по делу Камилы Валиевой.

Источник: Чемпионат
Никита Кацалапов
Синицина/Кацалапов
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