НОК Австралии запросил 1,3 миллиарда долларов на подготовку спортсменов к Олимпийским играм

Национальный олимпийский комитет (НОК) Австралии запросил у федерального правительства страны дополнительное финансирование в размере 1,3 миллиарда долларов, чтобы обеспечить должную подготовку спортсменов к домашним Олимпийским играм 2032 года.

По заявлению главы комитета НОК Мэтта Кэролла австралийский спорт нуждается в дополнительном финансировании.

«Чтобы атлеты оправдали ожидания и принесли стране золотые и серебряные медали во время Олимпийских игр в Брисбене в 2032 году. По нашим прогнозам, необходимы 2 миллиарда австралийских долларов (примерно 1,33 миллиарда долларов США) прямых вложений в олимпийские и паралимпийские виды спорта в течение следующих девяти лет», — заявил Кэролл.

Олимпийские игры 2032 года пройдут в Брисбене (Австралия). Австралия уже дважды принимала летнюю Олимпиаду: в 1956 году столицей Игр был Мельбурн, в 2000 году — Сидней.