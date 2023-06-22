Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада

22 июня, 23:46

NTB: Исинбаева сможет остаться членом МОК после проверки

Мария Гусева
Telegram Дзен

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева может остаться членом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает РБК со ссылкой на NTB.

По данным источника, директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что работа по проверке Исинбаевой была проведена. Он не уточнил, отказалась ли 41-летняя россиянка от офицерского звания.

21 июня стало известно о проведении МОК расследования в отношении членов организации Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года. Исинбаева вступила в организацию в 2016 году.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить в нейтральном статусе спортсменов из России и Белоруссии, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: РБК
Елена Исинбаева
МОК
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Политолог Голубкова: «Томас Бах фактически подтвердил, что раскол олимпийского движения уже близко»