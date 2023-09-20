Стало известно, сколько призовых выплатят призерам Игр стран СНГ

Министерство спорта РФ подготовило проект постановления, согласно которому призеры Игр стран СНГ, а также их тренеры получат призовые, сообщается в тексте проекта, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Золотым призерам предлагается выплатить по 179,2 тысяч рублей, серебряным — по 89,6 тысяч рублей, бронзовым — по 53,8 тысяч рублей. Также предложено установить следующие денежные вознаграждения для тренеров и специалистов сборных, обеспечивших подготовку спортсменов: за золотую медаль — 76,8 тысяч рублей, за серебряную — 38,4 тысяч рублей, за бронзовую — 23 тысячи рублей.

II Игры стран СНГ проходили в 11 городах Белоруссии с 5 по 13 августа. В них приняли участие 22 сборные. Медали разыгрывались в 20 видах спорта. Сборная России стала победителем медального зачета, завоевав 288 наград (149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых).