Тарасова — о словах Фетисова про Баха: «Хочу чтобы мы все выигрывали, а он нас награждал»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова Вячеслава Фетисова, который заявил, что припечатал бы президента МОК Томаса Баха к хоккейному борту.

«Припечатать, согласна! Хочу, чтобы когда мы вернулись, все выигрывали, а Томас Бах нас награждал. Чтобы у него были приятные минуты», — сказала Тарасова «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа. Однако атлеты будут выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и не примут участия в открытии и закрытии Игр.