В МОК поприветствовали решение Олимпийского совета Азии о допуске россиян

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) приветствует инициативу Олимпийского совета Азии (ОСА) о допуске к азиатским соревнованиям российских спортсменов, соблюдающих Олимпийскую хартию и не нарушающих санкции, сообщается на официальном сайте организации.

25 января исполком МОК на заседании рассмотрел инициативы, которые обсуждались в декабре на саммите МОК. Также представители исполкома 17-19 января МОК провели соответствующие консультации с другими членами олимпийского движения, международными спортивными организациями и Международным паралимпийским комитетом (МПК).

Сообщается, что «МОК поприветствовал и одобрил предложение Олимпийского совета Азии дать этим атлетам допуск к азиатским соревнованиям».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах. 9 декабря саммит МОК продлил санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси.

В тот же день Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействие в участии российских атлетов в соревнованиях под своей эгидой.