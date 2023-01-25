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Олимпиада

Сегодня, 21:14

Журова: «МОК неоднозначностью критериев пытается разделить нас»

Виталий Косик
Корреспондент
Светлана Журова.
Фото Global Look Press
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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что неоднозначностью заявлений в отношении допуска россиян к соревнованиям Международный олимпийский комитет (МОК) хочет разделить общество в России.

«Мы не знаем критерии, которые будут предъявляться к спортсменам. Сначала скажут одно, потом скажут подписать бумагу, что против. А как наши болельщики будут смотреть на тех, кто поедет на соревнования? МОК неоднозначностью критериев пытается разделить нас. Также с нашими спортсменами было перед Олимпиадой 2018 года в Южной Корее. То допускают, то не допускают. Виктор Ан до сих пор не понял, почему его не допустили тогда», — приводит слова Журовой ТАСС.

25 января исполком МОК рассмотрит возможность допуска до международных турниров в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16886285
Олимпиада
МОК
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