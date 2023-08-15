Васильев назвал безумцами сторонников бойкота Олимпиады 2024 года в Париже из-за участия россиян

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на тех, кто намерен бойкотировать Олимпиаду 2024 года в Париже в случае участия россиян. Ранее о бойкоте заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Сомневаюсь, что 35 государств готовы бойкотировать Олимпиаду в Париже. Возможно, это только декларация. К тому же спортсмены из этих стран вряд ли согласятся с этим», — цитирует Васильева «РИА Новости».

Он также выразил сожаление, что люди предлагают такие идеи.

«Конечно, есть еще разумные люди, но сейчас безумцы правят бал», — добавил он.

14 августа министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены готовы участвовать в Играх, если россияне и белорусы будут в нейтральном статусе.

Ранее на Украине было сформулировано обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд атлетам из России и Белоруссии.

Олимпиада в Париже пройдет следующим летом с 26 июля по 11 августа.

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