Врач Шветский исключил попадание допинга в организм Валиевой через БАДы

Врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский заявил, что версия попадания в организм Камилы Валиевой запрещенного вещества через биологически активные добавки является несостоятельной.

«Все, что она принимала внутрь, — а это минимальное количество безопасных препаратов и БАДы (биологически активные добавки) — было множество раз проверено. Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках. Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99 процентов исключаю эту возможность, хотя, конечно, один процент остается всегда. Но эта версия несостоятельна», — цитирует Шветского ТАСС.