Врач Шветский исключил попадание допинга в организм Валиевой через БАДы

Допинг
Сегодня, 10:09
Врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский заявил, что версия попадания в организм Камилы Валиевой запрещенного вещества через биологически активные добавки является несостоятельной.
«Все, что она принимала внутрь, — а это минимальное количество безопасных препаратов и БАДы (биологически активные добавки) — было множество раз проверено. Все препараты, которые она принимала в течение года, были в больших упаковках. Если бы хоть что-то там было, это обнаружилось куда раньше. Поэтому я на 99 процентов исключаю эту возможность, хотя, конечно, один процент остается всегда. Но эта версия несостоятельна», — цитирует Шветского ТАСС.
О положительной пробе Валиевой стало известно 9 февраля 2022 года. 11 февраля вышел фильм, в нем Зеппельт в том числе сообщил, что получил от своих русскоязычных информаторов данные о том, что Шветский, о котором стало известно в связи с делом Валиевой, «не такой уж безгрешный».