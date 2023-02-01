Журова: «Если МОК займет жесткую позицию, то бойкоты к Олимпиаде закончатся»

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что МОК должен занять жесткую позицию в вопросе допуска российских спортсменов до международных турниров.

— Говорят, что в МОК большинство все-таки за нас, если по странам считать.

— Вы знаете, если МОК будет принципиален, как он был даже во времена холодной войны... Вспомните, ведь МОК Олимпиаду-1980 в Москве не отменял. Да, не все приехали, но она была. Они что, хотят отменить Олимпиаду? Ну, они соберут какую-то коалицию и не приедут... Что тогда МОК должен будет делать? Если же МОК займет жесткую позицию, то я думаю, что и бойкоты к Олимпиаде закончатся, — приводит «КП Спорт» слова Журовой.

— Будем надеяться.

— Да сами спортсмены начнут давить на своих политиков, говоря, что я хочу в Олимпиаде принимать участие, почему вы ее бойкотируете? Но тут МОКу нужно быть последовательным. Они пытаются найти причину, чтобы отцепить Россию, но это очень непросто сделать.

25 января Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе