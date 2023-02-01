Украинская теннисистка Свитолина: «Мы должны придерживаться запрета на участие спортсменов из России и Белоруссии»

Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024.

«Олимпийские игры — это самая большая мечта и высшая привилегия для спортсменов. Они являются крупнейшей платформой для инклюзивности и разнообразия в спорте, привлекая внимание всего мира. Имея это в виду, мы должны придерживаться запрета на участие российских и белорусских спортсменов, посылая сильный сигнал всему миру о том, что мы едины в санкциях, введенных против России и Белоруссии», — написала Свитолина в соцсетях.

25 января 2023 года Исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО) на Украине, до соревнований в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Предыдущие Летние Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония) в 2021 году. Соревнования должны были пройти в 2020-м, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.